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Кремль пообещал ответные меры на потолок цен на газ

Песков: Россия введет ответные меры на новые санкции Евросоюза в отношении газа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

России потребуется время для выработки ответных мер на новые санкции Евросоюза в отношении газа, однако они будут приняты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Потребуется, конечно, время, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке решений», — пояснил представитель Кремля, напоминая, что аналогичные меры касательно нефти «затянулись».

В то же время Песков подчеркнул, что «ответ Москвы на введение потолка цен на нефть» будет опубликован, и «так же будет и с газом».

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне 180€. Ограничение может вступить в силу с 15 февраля. При этом, как пояснили в ЕС, необходимо соблюдение двух условий: цена на газ будет держаться в течение 3 дней на уровне 180 евро, а разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро.

Независимый аналитик в области рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что введение властями Евросоюза (ЕС) «потолка» цен на импортируемый российский газ с большой долей вероятности сохранит на высоком уровне биржевую стоимость сырьевого энергоресурса в следующем году. В начале 2023-го цена на российский газ будет в диапазоне от $1300 до $1800 за тысячу кубометров, прогнозирует эксперт.

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Санкции против России
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