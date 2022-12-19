В Кремле назвали «неприемлемым» потолок цен на газ

Любые попытки установления предельной цены на газ являются «неприемлемыми», Россия в ответ примет «соответствующее решение». Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Любые ссылки на «потолок» неприемлемы», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков пояснил, что подобные ограничения нарушают рыночный процесс ценообразования и являются «посягательством на рыночные процессы».

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне 180€. Ограничение может вступить в силу с 15 февраля. При этом, как пояснили в ЕС, необходимо соблюдение двух условий: цена на газ будет держаться в течение 3 дней на уровне 180 евро, а разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро.

В то же время Венгрия заявила, что в любом случае проголосует против введения потолка цен на газ, считая этот шаг ошибочным. Будапешт также считает подобную меру вмешательством в ситуацию на рынке, которая «повлияет на ценообразование.