Совет ЕС сообщил о введении потолка цен на газ с 15 февраля на уровне 180€

Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне 180€. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС, передает ТАСС.

В документе сказано, что механизм «коррекции» цен на газ может быть задействован с 15 февраля, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.

Отмечается, что ограничение цены на газ не будет применяться к внебиржевым сделкам, в которых участники торгуют напрямую.

Также, согласно заявлению, действие лимита цен на газ может быть приостановлено в любой момент приостановлено в случае дефицита на рынке.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились об установлении лимита цен на газ.

15 декабря стало известно, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч.