Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крупнейший в странах Балтии завод удобрений Achema остановил работу из-за роста цен на газ

close
100%
Achema

Литовский завод Achema, являющийся крупнейшим в странах Балтии предприятием по производству удобрений, приостановил работу из-за роста цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы компании.

«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — говорится в материале.

При этом в Achema допустили возобновление работы завода в городе Йонава ближе к окончанию зимнего сезона — в феврале 2023 года. В настоящее время по-прежнему действуют только подразделения компании по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Это — не первая приостановка работы литовского завода. Ранее в Achema принимали решение о временном прекращении предприятия в Йонаве в сентябре 2022 года. После паузы работы возобновились в ноябре, уточняется в статье.

7 ноября член правления шведского банка SEB Вилюс Юзикис заявил, что прибалтийские страны смогут обеспечить себя необходимыми объемами газа на предстоящую зиму. Однако Литва, Латвия и Эстония могут столкнуться с перебоями в поставках в пиковые периоды отопительного сезона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть