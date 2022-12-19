Крупнейший в странах Балтии завод удобрений Achema остановил работу из-за роста цен на газ

Литовский завод Achema, являющийся крупнейшим в странах Балтии предприятием по производству удобрений, приостановил работу из-за роста цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы компании.

«Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год», — говорится в материале.

При этом в Achema допустили возобновление работы завода в городе Йонава ближе к окончанию зимнего сезона — в феврале 2023 года. В настоящее время по-прежнему действуют только подразделения компании по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Это — не первая приостановка работы литовского завода. Ранее в Achema принимали решение о временном прекращении предприятия в Йонаве в сентябре 2022 года. После паузы работы возобновились в ноябре, уточняется в статье.

7 ноября член правления шведского банка SEB Вилюс Юзикис заявил, что прибалтийские страны смогут обеспечить себя необходимыми объемами газа на предстоящую зиму. Однако Литва, Латвия и Эстония могут столкнуться с перебоями в поставках в пиковые периоды отопительного сезона.