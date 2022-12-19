ЦБ поднял размер комиссии для банков за трансграничные переводы через СБП с 19 декабря

Банк России утвердил комиссию в размере шести рублей для банков - участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного перевода между физлицами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Комиссия за трансграничный перевод составляет три рубля для банка-отправителя и банка-получателя, с 19 декабря установлен единый тариф — шесть рублей только для банка-отправителя, отметили в публикации.

В ЦБ указали, что комиссия за списание средств со счета клиента-плательщика будет 6 руб. При этом нет никакой разницы, какая сумма отправляется. Тариф за зачисление денежных средств составляет 0 руб.

В пресс-службе регулятора добавили, что теперь получатель средств не будет платить комиссию за трансграничные переводы в СБП. Однако для отправителей комиссия будет устанавливаться самими банками с учетом их тарифной политики.

12 декабря газета «Известия» со ссылкой на письмо общественной организации «Опора России», направленное в Минфин и Минэкономразвития писала, что представители малого и среднего бизнеса попросили продлить на 2023 год действие программы возмещения банковских комиссий за оплату через СБП.