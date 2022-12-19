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Курс доллара поднялся выше 65 рублей с 30 мая

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Курс доллара поднялся выше 65 руб. с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов повысился на 54,75 коп. и составил 65,1975 руб.

Курс евро вырос на 7 коп. и составил 69,17 руб.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что доллар укрепится в 2023 году.

Он полагает, что американская валюта улучшит свои позиции за счет рецессии, рекордной инфляции и увеличения процентных ставок в мире. Продовольственный и энергетический кризисы также подтолкнут доллар.

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