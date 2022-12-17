В РСТ сообщили, что туры из России в Египет будут перебронироваться по соглашению сторон

Вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что вопросы по перебронированию туров из России в Египет на другие даты будут решаться в индивидуальном порядке по соглашению российской и египетской сторон. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК.

«Сейчас в приоритете по соглашению сторон будут решаться вопросы перебронирования туров на другие даты», — сказал Горин, отметив, что это будет происходить индивидуально.

По словам вице-президента РСТ, Росавиация следит за ситуацией с возвращением туристов из Египта в Россию, взаимодействуя с авиакомпанией iFly. Также агентство контролирует обязательства перед пассажирами.

С четверга, 15 декабря, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. В связи со сложившейся ситуацией Росавиация начала разработку альтернативных авиарейсов.

Сообщалось также, что Tez Tour вернет деньги не сумевшим вылететь в Египет клиентам. Рейсы невозможно выполнить из-за введенных ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что туристический оператор Fun&Sun планирует вывезти 17 декабря порядка 150 своих клиентов, оставшихся в Египте по причине закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly.