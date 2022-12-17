Правительство России выделит 12,8 млрд рублей на поддержку рынка труда

Правительство выделит 12,8 млрд руб. из федерального бюджета для поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях международных санкций. Власти продлили действие соответствующей госпрограммы до конца 2023 года, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2023 году эти меры (по поддержке рынка труда и предупреждения безработицы — «Газета.Ru») позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Данные меры помогут работодателям создать временные рабочие места для сотрудников, оказавшихся под угрозой увольнения. Кроме того, правительство окажет поддержку в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, уточнили в кабмине.

6 декабря глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил о «сильной» обеспокоенности правительства из-за кадрового дефицита на рынке труда. Нехватка кадров оказывает влияние на замедление темпов экономического роста страны.