ЕС в рамках девятого пакета санкций ввел ограничения против еще трех российских банков

Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка. Об этом следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС.

Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, подпавших под ограничительные меры.

Кроме того, Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявляли, что очередной пакет санкций является нелегитимным. Санкционная машина, как отметили дипломаты, не сбавляет обороты. Цель ЕС — надавить на суверенные государства.

16 декабря Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. В него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, замораживаются активы «еще двух» российских банков, инициируется процесс приостановки действия лицензий на вещание телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.

Также Евросоюз расширяет запрет на новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор.