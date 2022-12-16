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Росбанк приостановил операции в долларах и евро после попадания под санкции США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Клиентам Росбанка стало недоступно проведение финансовых операций с американскими долларами, а также с евро и дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после попадания кредитной организации под санкции США. Об этом сообщается на сайте Росбанка.

«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в иностранных валютах, кроме китайских юаней (в адрес получателей в материковом Китае), армянских драмов и белорусских рублей», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе объяснили решение руководства Росбанка рисками блокировки денежных средств клиентов в случае проведения операций в долларах, евро и дирхамах.

«Мы пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — заключили в Росбанке.

15 декабря Министерство финансов (Минфин) США ввело санкции против ВТБ, связанных с ним компаний, а также Росбанка. Американское ведомство заблокировало активы данных организаций в Штатах и ввело запрет на взаимодействие вышеперечисленных российских банков с американцами. Минфин также выпустил лицензию на сворачивание операций с Росбанком сроком до 15 марта 2023 года.

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