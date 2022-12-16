Лондонская биржа ICE допустила перенос своего газового хаба из ЕС в случае ввода потолка цен на газ

Если власти Евросоюза (ЕС) договорятся об установлении единой планки предельных цен на импортируемый газ, лондонская биржа ICE может перенести свой газовый хаб Title Transfer Facility (TTF) из Нидерландов за пределы ЕС. Слова представителей британской торговой площадки приводит The Wall Street Journal.

В настоящее время TTF базируется в столице Нидерландов — Амстердаме. В случае ввода предельных цен на импортируемый газ энергетический рынок страны может стать «нежизнеспособным», говорится в материале.

«Обязанность ICE как оператора рынка — рассмотреть все варианты, если этот механизм (потолок цен на газ — «Газета.Ru») будет согласован, вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным», — уточняется в заявлении британской торговой площадки.

В ICE утверждают, что введение предельных цен на газ в Европе окажет обратный ожидаемому европейскими властями эффект — стоимость топлива на континенте начнет расти. Эта мера, если ее согласуют на высшем уровне, вступит в силу без тестирования систем и адаптации клиентов.

16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 числа. В настоящее время европейским государствам не удалось прийти к компромиссу по этой теме из-за «сложных технических особенностей» данного механизма.