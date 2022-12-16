Власти Канады сообщили о передаче Украине $370 млн, собранных через суверенные облигации

Правительство Канады сообщило, что страна передала Украине 500 млн канадских долларов ($372 млн), собранных через специальный выпуск облигаций. Об этом говорится на сайте канадского кабмина.

Отмечается, что данные средства выделяются на гражданские нужды в форме займа через Международный валютный фонд.

«Я надеюсь, что успех наших облигаций в поддержку украинского суверенитета — первого в мире выпуска, посвященного Украине, — вдохновит другие страны последовать нашему примеру», — приводит сайт правительства слова министра финансов Канады Христи Фриланд.

Согласно данным канадских властей, в число государственных инвесторов входят города Эдмонтон и Оттава, провинция Саскачеван и центральные банки Эстонии, Литвы и Польши.

Ранее сообщалось, что канадская полиция предъявила обвинения мужчине, который, согласно ее расследованию, насмерть сбил семилетнюю украинскую беженку.