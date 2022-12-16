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IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам фабрик в России на год

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Компания IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам фабрик в России на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

По его словам, ближайший график на три месяца будет проходить в формате «неделя через неделю».

По данным компании, оклады работников будут проиндексированы на 3% с 2023 года.

Ранее сообщалось, что более 500 работников фабрик шведского мебельного ретейлера IKEA не получат компенсационных выплат в размере 50 тыс. рублей на одного сотрудника. В компании также не предоставят гарантий по сохранению рабочих мест в случае перехода предприятий к новому собственнику.

Кроме того, руководство ретейлера отказалось предоставить гарантии сотрудникам фабрик в Тихвине и Вятке по поводу выплат 7-8 окладов при увольнении сотрудников, а также участия профсоюза при передаче активов IKEA новому собственнику, уточняется в заявлении организации.

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