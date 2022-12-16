Евросоюз запретил проводить операции с Всероссийским банком развития регионов

Власти Евросоюза (ЕС) включили в девятый пакет антироссийских санкций полный запрет на проведение финансовых операций с Всероссийским банком развития регионов (ВБРР). Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«ЕС введет замораживание активов еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк регионального развития в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на транзакции», — говорится в материале.

В девятый пакет санкций также вошли ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК). При этом власти ЕС предоставили санкционные послабления ряду фирм и предприятиям страны, которые работают в сфере производства и поставок удобрений.

«Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, было решено ввести новое отступление, позволяющее разморозить активы и предоставить средства и экономические ресурсы определенным лицам, игравшим значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в санкционный список», — уточняется в пресс-релизе.

16 декабря Совет Евросоюза (ЕС) запретил своим гражданам занимать должности в госорганах на территории России или подконтрольных им юридических лицах. Эта мера была включена в девятый пакет санкций против Москвы.