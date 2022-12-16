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ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

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Depositphotos

ВТБ реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С помощью этой платежной системы клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир», сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать покупки только в офлайн-магазинах, то теперь ее можно использовать и для оплаты в интернете, отмечают в ВТБ.

Чтобы оставить чаевые с помощью Mir Pay, достаточно отсканировать QR-код, затем на странице платежа указать необходимую сумму и нажать на кнопку «Mir Pay». На мобильном Android-устройстве должно быть установлено приложение платежного сервиса «Mir Pay», к которому клиент может привязать свою карту «Мир».

Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, в прошлом году компания запустила «ВТБ.Чаевые», и за год сервис стал одним из самых востребованных на рынке HoReCa. Им воспользовалось уже свыше 200 тысяч человек.

«Сначала мы внедрили переводы через СБП, потом подключили Yandex.Pay, а теперь одними из первых на рынке интегрировали сервис для бесконтактной оплаты Mir Pay», — рассказал Чугунов.

Он подчеркнул, что новая услуга приобретает особую актуальность на фоне ухода из России зарубежных платежных сервисов для бесконтактной оплаты.

«Учитывая, что оплата картами «Мир» в России сегодня становится все более актуальной, в перспективе такой способ должен быть высоко востребован самыми разными пользователями услуг и сервисов. Механика перевода через Mir Pay максимально простая и не требует лишних действий, при этом существенно экономит время на благодарность за обслуживание», — добавил старший вице-президент ВТБ.

Сервис для бесконтактной оплаты чаевых «ВТБ.Чаевые» появился на российском рынке осенью прошлого года. Через «ВТБ.Чаевые» можно организовать сбор чаевых индивидуально или для команды. Для подключения приложения надо оставить заявку на сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду».

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