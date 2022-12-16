Аналитики заявили о росте спроса на курьеров в России в 11 раз за последние пять лет

Спрос на курьеров в России за пять лет подскочил в 11 раз, а число вакансий за этот год выросло на 113% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования сервиса «Авито работа» и агрегатора зарплатных данных Salary Index.

«За пять лет количество вакансий курьеров на платформе выросло в 11 раз. Самый впечатляющий скачок продемонстрировал, конечно, 2020 год: +145% к количеству вакансий за предыдущий 2019 год», — отметили в «Авито работа».

Аналитики сервиса подсчитали, что в этом году был спрос более чем на 300 тыс. курьеров, а прирост за год составил 113% по сравнению с 2021 годом. При этом всего за пару лет профессия сильно изменилась, так как раньше курьеров путали с почтальонами, а молодежь неохотно шла работать в эту сферу. Однако с началом пандемии коронавируса все изменилось, а рынок смог адаптироваться к новым условиям.

По данным мониторинга заработных плат Salary Index, средняя зарплата курьера в России составляет 50 тыс. рублей. При этом сами зарплаты растут неравномерно и меняются от региона к региону. Речь идет о том, что зарплаты растут медленнее, где уже есть насыщение рынка, и наоборот, зарплаты растут там, где только рынок доставки набирает обороты.

В конце ноября карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что самыми востребованными в канун новогодних праздников являются Дед Мороз и Снегурочка, то есть ведущие. Также, по его словам, максимально загружены работой курьеры, поскольку многие заказывают своим родным и друзьям подарки.