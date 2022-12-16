Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Молдавии Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых стране объемов газа. Таким образом в интервью телеканалу TVR MOLDOVA она прокомментировала образовавшийся дефицит топлива.

«Газпром» не исполняет свои обязательства по контракту», — сказала Санду.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спын заявлял, что власти страны готовят иск к российской компании «Газпром», обвиняя ее в невыполнении контракта. По его словам, молдавские власти считают «Газпром» виновным в том, что страна «вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке», и потребуют компенсации ущерба. Спыну подчеркнул, что Молдавия «подписала контракт и рассчитывала» на концерн, а тот не предлагал пересмотреть или разорвать его.

Глава молдавской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что сумма задолженности перед российской государственной энергетической компанией «Газпром» за текущие поставки достигла $43,8 млн.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть