Президент Молдавии Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых стране объемов газа. Таким образом в интервью телеканалу TVR MOLDOVA она прокомментировала образовавшийся дефицит топлива.

«Газпром» не исполняет свои обязательства по контракту», — сказала Санду.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спын заявлял, что власти страны готовят иск к российской компании «Газпром», обвиняя ее в невыполнении контракта. По его словам, молдавские власти считают «Газпром» виновным в том, что страна «вынуждена закупать газ и электроэнергию на международном рынке», и потребуют компенсации ущерба. Спыну подчеркнул, что Молдавия «подписала контракт и рассчитывала» на концерн, а тот не предлагал пересмотреть или разорвать его.

Глава молдавской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что сумма задолженности перед российской государственной энергетической компанией «Газпром» за текущие поставки достигла $43,8 млн.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.