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Премьер Армении обвинил Азербайджан в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Пашинян: в Карабахе возник гуманитарный кризис в связи с блокировкой Лачинского коридора

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе возник из-за того, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение. Об этом Пашинян сообщил на заседании правительства, передает ТАСС.

Премьер Армении отметил, что в Нагорном Карабахе в последние дни «гуманитарная ситуация крайне обострилась».

«Азербайджан сначала перекрыл Лачинский коридор, затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом. В результате жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение», — сказал он.

По словам Пашиняна, тысячи людей, среди которых есть и дети, вынуждены были в «холодных зимних условиях» остаться на дорогах.

«Многие семьи были невольно разделены. Граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тыс. человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу. Ситуация в Нагорном Карабахе является гуманитарным кризисом», — добавил премьер-министр.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на встрече с дипломатами заявил, что Азербайджан заранее планировал блокировку Нагорного Карабаха для того, чтобы создать там гуманитарный кризис.

Сафарян считает, что азербайджанская сторона своими действиями в особенности в Лачинском коридоре показала, что вновь нарушает режим прекращения огня.

12 декабря стало известно, что группа азербайджанцев перекрыла связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор. В Азербайджане зафиксировали усиление незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе и потребовали ее прекращения.

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