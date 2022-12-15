Россия может использовать механизм конвертации долей в МФО в долговые обязательства

Россия может прибегнуть к механизму конвертации долей участия в долговые обязательства ради защиты международных финансовых организаций (МФО) от санкций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая дает ему право в 2023 году по достижении соответствующих договоренностей с МФО принимать решение о конвертации доли участия РФ в этих организациях в их финансовые обязательства перед Россией, отметил источник.

В публикации добавили, что также сохраняется возможность обратной конвертации на условиях, которые должны быть не хуже первоначальных.

В Минфине добавили, что Россия собирается снизить долю в МФО ради того, чтобы обезопасить их от санкционных рисков. Речь идет о том, что работа таких компаний помогает международному экономическому развитию. Поэтому подготовленные поправки помогают создать все необходимые условия, чтобы МФО продолжили свою полноценную работу.

В марте прошлого года сообщалось, что Центробанк получит право еще жестче регулировать выдачу кредитов, необеспеченных залогом. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Если поправки примут, банки не смогут выдавать столько кредитов, сколько сочтут нужным. А заемщики не смогут выстраивать «долговую пирамиду», погашая один кредит за счет другого.