РБК: власти предложили компаниям доплачивать налог на прибыль для снижения потерь бюджетов регионов

Депутаты Госдумы одобрили поправку, корректирующую порядок учета компаниями курсовых разниц в 2022 году при расчете налога на прибыль. Компаниям указали на возможность в добровольном порядке доплачивать налог на прибыль с целью оказания помощи региональным бюджетам в условиях санкционного давления, сообщает РБК со ссылкой на информацию в думской базе.

Согласно положениям правительственной поправки, компании вправе отказаться от ежемесячного признания в расходах отрицательных курсовых разниц, возникших в 2022 году. Это условие относится к валютным обязательствам или депозитам, не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года, уточняется в статье.

«Применение налогоплательщиком указанного порядка может повлечь увеличение сумм авансовых платежей по налогу (на прибыль. — «Газета.Ru») за отчетные периоды 2022 года, то есть квартальных авансовых платежей. Если такие платежи по налогу на прибыль будут доплачены до 28 марта 2023 года в составе годового налога, пени за просрочку не будут начислены», — говорится в материале.

1 декабря РБК со ссылкой на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сообщал, что российские регионы недополучили миллиарды рублей из-за налоговой нормы об учете курсовых разниц, принятой в конце марта 2022 года. За это время один только бюджет Красноярского края недосчитался 37 млрд рублей, а Тюменская область — 40 млрд.