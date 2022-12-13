ЕС планирует утвердить программу помощи Украине на €18 млрд 15–16 декабря

Лидеры стран Евросоюза должны утвердить программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на €18 млрд в ходе саммита в Брюсселе, который пройдет 15–16 декабря. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, слова которого приводит ТАСС.

«Благодаря чешскому председательству в Совете ЕС лидеры смогут на саммите утвердить программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год объемом 18 млрд евро», — сказал Шефчович.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ранее заявила, что общая сумма финансовой поддержки Украины, собранная по итогам международной конференции в Париже, составила почти €1 млрд. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее просил собрать €800 млн, но результат превзошел все ожидания.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.