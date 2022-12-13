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Минторг США отозвал экспортные привилегии у трех физлиц и двух юрлиц за поставки в РФ

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Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли США временно отозвало экспортные привилегии у трех физических лиц и двух компаний за поставки в Россию «чувствительной продукции». Об этом сообщает Reuters.

В ведомстве полагают, что полученная продукция помогала России в проведении спецоперации на Украине, так как часть полученных компонентов «могут быть использованы в военных целях». Министерство лишило физлица и компании привилегий на 180 дней.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что США превратили работу дипломатических сотрудников в средство давления на Россию.

При этом профессор иностранных дел и гуманитарных наук имени Джеймса Кларка Чейса в Бард-колледже в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид полагает, что противостояние на Украине может завершиться прочным миром при участии США, боевые действия не должны перейти в замороженный конфликт. По его мнению, в Вашингтоне должны задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты сторонами конфликта, а также странами Запада. Эксперт перечислил несколько условий для прочного мира, которого можно добиться между Украиной и Россией.

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