Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа в Турцию через Каспий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий. Его слова в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению передает РИА Новости.

Как отметил турецкий лидер, трехсторонний саммит с участием глав Туркменистана и Азербайджана направлен, в том числе, на обсуждение энергетических вопросов. По словам Эрдогана, с ним поедет министр энергетики Турции.

«Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий», — сказал Эрдоган.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет возобновить поставки туркменского газа в Европу в обход России и планирует обсудить эту тему на переговорах с лидерами Туркмении и Азербайджана.

Планируется, что газ будет доставляться в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора направляться в Турцию, а после — в Европу.

По данным агентства, реализация плана займет годы, но европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик.