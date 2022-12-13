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Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа в Турцию через Каспий

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий. Его слова в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению передает РИА Новости.

Как отметил турецкий лидер, трехсторонний саммит с участием глав Туркменистана и Азербайджана направлен, в том числе, на обсуждение энергетических вопросов. По словам Эрдогана, с ним поедет министр энергетики Турции.

«Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий», — сказал Эрдоган.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет возобновить поставки туркменского газа в Европу в обход России и планирует обсудить эту тему на переговорах с лидерами Туркмении и Азербайджана.

Планируется, что газ будет доставляться в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора направляться в Турцию, а после — в Европу.

По данным агентства, реализация плана займет годы, но европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик.

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