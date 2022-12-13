Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

close
100%
Depositphotos

Российский Центробанк сообщил о возобновлении раскрытия обязательной финансовой отчетности с 1 января 2023 года. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Возобновление обязательного раскрытия финансовой отчетности, за исключением содержащейся в ней чувствительной к санкционным рискам информации, — с 01.01.2023», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отчетность за 2022 года также подлежит раскрытию.

Во второй половине апреля пресс-служба Центробанка сообщила, что российским кредитным организациям нельзя публиковать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. Запрет на раскрытие отчетности тогда ввели до 30 сентября 2022 года. Под ограничение попала вся соответствующая документация с 31 декабря 2021 года.

В конце ноября министерство финансов России предложило продлить еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие норм, разрешающих компаниям не раскрывать годовую финансовую отчетность из-за опасений ввода санкций против российских организаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть