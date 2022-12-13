Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

Российский Центробанк сообщил о возобновлении раскрытия обязательной финансовой отчетности с 1 января 2023 года. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Возобновление обязательного раскрытия финансовой отчетности, за исключением содержащейся в ней чувствительной к санкционным рискам информации, — с 01.01.2023», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отчетность за 2022 года также подлежит раскрытию.

Во второй половине апреля пресс-служба Центробанка сообщила, что российским кредитным организациям нельзя публиковать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. Запрет на раскрытие отчетности тогда ввели до 30 сентября 2022 года. Под ограничение попала вся соответствующая документация с 31 декабря 2021 года.

В конце ноября министерство финансов России предложило продлить еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие норм, разрешающих компаниям не раскрывать годовую финансовую отчетность из-за опасений ввода санкций против российских организаций.