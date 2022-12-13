В Еврокомиссии рассказали о новой помощи Евросоюза Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Киеву 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов с целью стабилизировать энергосистему Украины. Об этом глава ЕК сказала во время выступления на конференции в Париже, которая посвящена помощи Украине, передает ТАСС.

«Предоставим Украине 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу. Европейский союза также передаст 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп. Это позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», — пояснила она.

Фон дер Ляйен отметила, что светодиодные лампы и электрогенераторы поставят на Украину через создаваемый в Польше хаб, который, по ее словам, «начнет работать уже на следующей неделе».

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС с 2014 года выделили Украине финансовой помощи на €90 млрд, в следующем году Киев получит от Евросоюза еще €18 млрд.