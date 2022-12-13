Дипломат Руденко не располагает информацией о возобновлении ж/д сообщения России с КНДР

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что у него нет каких-либо сведений касательно возобновления железнодорожного сообщения РФ с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Я не могу ответить», — отреагировал дипломат на вопрос, касающийся перспектив возобновления ж/д сообщения России с Северной Кореей.

Руденко прокомментировал тему на полях XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Другие детали в настоящий момент не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, что Китай и Россия намерены представить в СБ ООН проект резолюции по КНДР. Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, пролетевшую порядка 1 тыс. км по крутой траектории.