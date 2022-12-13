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Наиболее дешевая квартира в новостройке в Батуми стоит 1,23 млн рублей

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Самая дешевая квартира в новостройке в грузинском портовом городе Батуми стоит 1,23 млн руб. О этом написала Lenta.ru со ссылкой на оценку агентства недвижимости BD-GROUP.

Речь идет о квартире площадью 33,7 квадратных метра на 10-м этаже 16-этажного здания, сдать которое планируют до конца 2022 года.

По оценке аналитиков BD-GROUP, в декабре на рынке первичной недвижимости Батуми для покупки доступны около 220 объектов стоимостью до 5 млн руб.

На рынке вторичной недвижимости самая дешевая квартира обойдется в 3,1 млн руб. За такую сумму можно купить апартаменты в 33 квадратных метра с видом на горы и в шаговой доступности от побережья Черного моря. Объекты на вторичном рынке, по словам Дарьи Бородиной, которая основала BD-GROUP, популярны только среди желающих переехать.

Накануне пресс-служба международного брокера недвижимости Tranio сообщила, что первые три строчки рейтинга самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость заняли Турция, ОАЭ и Грузия.

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