Российская сеть Fix Price запланировала выйти на рынок ОАЭ

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), написала газета «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание на опубликованные в профиле российской компании на портале HeadHunter вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике, в обязанности которых входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка ценовой политики, размещение заказов у поставщиков страны.

В самой компании «Коммерсанту» сказали, что всегда рассматривают варианты для развития, но отказались комментировать вопрос выхода на рынок ОАЭ.

Как написала газета, выручка Fix Price Group в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года увеличилась на 21,2%, до 70,1 млрд руб. относительно аналогичного периода 2021 года. Чистая прибыль за тот же период выросла на 36,7%, до 7 млрд руб.

На сегодняшний день существует более 5 тыс. магазинов сети в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. Доля зарубежных точек в общем числе магазинов на 30 сентября 2022 года составляет 9,7%.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников написала, что два крупных российских застройщика — «Пионер» и «Самолет» — рассматривают возможность запуска проектов в Дубае.