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Российская сеть Fix Price запланировала выйти на рынок ОАЭ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), написала газета «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание на опубликованные в профиле российской компании на портале HeadHunter вакансии менеджеров, руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике, в обязанности которых входит руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка ценовой политики, размещение заказов у поставщиков страны.

В самой компании «Коммерсанту» сказали, что всегда рассматривают варианты для развития, но отказались комментировать вопрос выхода на рынок ОАЭ.

Как написала газета, выручка Fix Price Group в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года увеличилась на 21,2%, до 70,1 млрд руб. относительно аналогичного периода 2021 года. Чистая прибыль за тот же период выросла на 36,7%, до 7 млрд руб.

На сегодняшний день существует более 5 тыс. магазинов сети в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. Доля зарубежных точек в общем числе магазинов на 30 сентября 2022 года составляет 9,7%.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников написала, что два крупных российских застройщика — «Пионер» и «Самолет» — рассматривают возможность запуска проектов в Дубае.

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