«Ведомости»: в Кремле определились с формулой ответа на «потолок цен» на нефть

Власти России определились с формулой ответа на «потолок цен» на нефть — в нее вошли, в том числе, отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям, сообщает газета »Ведомости» со ссылкой на источники.

В частности, отказ от поставок предусматривается, если страна-получатель российской нефти присоединилась к «потолку цен», а также если в предлагаемом договоре этот «потолок цен» фигурирует как условие, либо если установлены референтные цены, равные «потолку» — $60.

В проекте также указан отдельный пункт, который позволит обходить любые налагаемые ограничения — с разрешения кабмина.

Отмечается, что в проекте документа нет обратной силы — он не будет касаться договоров, заключенных до 5 декабря 2022 года. При этом, с момента вступления в силу, документ будет действовать до 1 июля.

Ранее участники G7 призвали третьи страны воспользоваться ограничением цен на нефть из РФ.