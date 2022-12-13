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Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

США отправили на Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму $13 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов заявило об оказании помощи Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на €18 млн.

В помощь будут включены в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для оказания Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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