Reuters: США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн

США отправили на Украину первую партию оборудования для обеспечения нужд энергетической инфраструктуры страны на сумму $13 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов заявило об оказании помощи Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на €18 млн.

В помощь будут включены в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, что страна работает с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития для оказания Украине помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.