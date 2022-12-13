Финансист рассказал, как можно заработать на «росте цен»

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев рассказал, что россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, линкеры индексируются ежемесячно, ежегодно они приносят купонный доход в 2,5%. Он добавил, что такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.

Эксперт подчеркнул, что при верной оценке рисков в некоторых случаях на линкерах можно заработать. Во-первых, в случае покупки краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка. Наконец, инфляционная облигация может принести доход во время неэффективности рынка, отметил Мустаев.

Ранее персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов рассказал, что россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов.

Он отметил, что национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64–65 рублей.