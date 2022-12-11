Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МЭА: солнечная энергетика сможет обогнать угольную по уровню генерации к 2027 году

close
100%
Christophe Ena/AP

Глобальный энергетический кризис может подтолкнуть мир к ускоренному развитию возобновляемой энергетики. В результате этого процесса солнечная энергетика сможет обогнать угольную по объемам генерации к 2027 году, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Прирост мощности возобновляемых источников в ближайшие пять лет будет происходить гораздо быстрее, чем ожидалось еще год назад <....> Кумулятивная мощность солнечной фотоэлектрической энергетики почти утроится в нашем прогнозе, увеличившись почти на 1500 ГВт за период, превысив показатели природного газа к 2026 году и угля к 2027 году», — говорится в отчете агентства.

Таким образом, солнечная энергетика к тому времени будет играть доминирующую роль в выработке генерирующих мощностей среди всех энергоресурсов. Суммарно возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в 2022-2027 гг. прибавят в мощности почти на 2400 ГВт, что на 85% больше, чем за предыдущие пять лет. Это станет возможно за счет изменений в энергетической политике ведущих мировых потребителей, включая США, Китай, Индию и Евросоюз (ЕС), пришли к выводу аналитики МЭА.

12 ноября газета The Indian Express со ссылкой на данные отчета энергетического аналитического центра Ember сообщила, что в период с января по июнь 2022 года Индия сэкономила $4,2 млрд за счет использования солнечной энергетики. Это также позволило избежать необходимости использования 19,4 млн тонн поставок угля для внутреннего использования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть