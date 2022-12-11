МЭА: солнечная энергетика сможет обогнать угольную по уровню генерации к 2027 году

Глобальный энергетический кризис может подтолкнуть мир к ускоренному развитию возобновляемой энергетики. В результате этого процесса солнечная энергетика сможет обогнать угольную по объемам генерации к 2027 году, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Прирост мощности возобновляемых источников в ближайшие пять лет будет происходить гораздо быстрее, чем ожидалось еще год назад <....> Кумулятивная мощность солнечной фотоэлектрической энергетики почти утроится в нашем прогнозе, увеличившись почти на 1500 ГВт за период, превысив показатели природного газа к 2026 году и угля к 2027 году», — говорится в отчете агентства.

Таким образом, солнечная энергетика к тому времени будет играть доминирующую роль в выработке генерирующих мощностей среди всех энергоресурсов. Суммарно возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в 2022-2027 гг. прибавят в мощности почти на 2400 ГВт, что на 85% больше, чем за предыдущие пять лет. Это станет возможно за счет изменений в энергетической политике ведущих мировых потребителей, включая США, Китай, Индию и Евросоюз (ЕС), пришли к выводу аналитики МЭА.

12 ноября газета The Indian Express со ссылкой на данные отчета энергетического аналитического центра Ember сообщила, что в период с января по июнь 2022 года Индия сэкономила $4,2 млрд за счет использования солнечной энергетики. Это также позволило избежать необходимости использования 19,4 млн тонн поставок угля для внутреннего использования.