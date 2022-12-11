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Экономист Калугин посоветовал россиянам покупать товары к Новому году в преддверии праздника

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Цены на некоторые категории товаров могут снизиться в преддверии Нового года. По этой причине россиянам лучше приобретать их непосредственно в конце декабря, приводит слова экономиста Виталия Калугина Ura.ru.

«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил Калугин.

По его словам, многие продавцы будут опасаться повышать цены на различные товары в преддверии праздника, так как для них в условиях увеличения предложения и относительно однотипного ассортимента продукции снижение стоимости — единственная возможность выиграть у конкурентов борьбу за покупателя, уточнил он.

11 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что операторы торговой недвижимости в российских ТЦ не ждут, что традиционный период предновогодних скидок принесет привычный доход. Участники рынка спрогнозировали спад трафика на 8-14% по сравнению с прошлым годом.

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