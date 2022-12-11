Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Этажи»: скидки на российские новостройки достигли 20%

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В конце года у застройщиков наступает традиционный период предновогодних распродаж. Декабрь 2022-го не стал исключением — на объекты недвижимости в настоящее время ряд компаний могут предложить покупателям скидки вплоть до 20%, приводит слова директора департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева газета «Известия».

«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса: от кладовок и паркингов в подарок до скидок. Сейчас часть застройщиков готовы делать скидки до 20% на квартиры от двух комнат и более», — заявил Зайцев.

При этом щедрые предложения готовы сделать клиентам далеко не все российские застройщики. Часть из них, напротив, в последнее время увеличили цены на однокомнатные квартиры и студии на 0,5%, уточнил он.

Основной причиной высоких скидок на новостройки стали опасения по поводу возможного закрытия программы льготной ипотеки. В таких условиях при отсутствии больших дисконтов и субсидированных ставок спрос россиян на объекты недвижимости может упасть, заключил Зайцев.

11 декабря президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла глубокую стагнацию на рынке недвижимости в России. По ее словам, возможное завершение программы льготной ипотеки негативно отразится на спросе, который уже сейчас демонстрирует постепенное снижение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть