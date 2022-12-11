Bloomberg: 12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цен на российский газ

12 государств, входящих в Европейский союз (ЕС), потребовали снизить потолок цен на российский газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом 12 стран-членов Евросоюза намерены смягчить влияние энергокризиса на европейских потребителей и бизнес. По данным агентства, среди этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Государства направили предложение по снижению потолка цен на газ за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики стран ЕС, которые должны согласовать этот проект.

22 ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цен на импортируемый в регион газ на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран ЕС, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.

Вместе с тем газета Financial Times писала, что введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки. Суммарный ущерб может составить $33 млрд. Это обусловлено тем, что механизм предельной стоимости топлива приведет к 80% росту платежей на страховку для обеспечения газовых сделок.