Американский аналитик Шостак заявил о возможном росте цен на нефть до $150 из-за потолка цен

Цены на нефть, в частности на марку Brent, могут вырасти до $150 за баррель из-за введенного Западом потолка цен на российское топливо. Об этом ТАСС заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Марка Brent может подняться до $110 за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до $150 за баррель», — отметил Шостак.

По его словам, что в ближайшей перспективе российские доходы от введенных ограничений никак не изменятся. Речь идет о том, что у России есть еще много возможностей для продажи нефти.

Он добавил, что Россия сейчас покупает флот собственных танкеров для перевозки нефти, чтобы справиться с увеличением спроса на восточном направлении. Поэтому новые поставки из России помогут азиатским странам справиться с дефицитом топлива на фоне того, что нефть с Ближнего Востока и Африки уходит в Европу.

Ранее в субботу главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев заявил, что введенный западными странами механизм предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель не приведет к сокращению экспортных поставок и объемов добычи сырья на внутреннем рынке в 2023 году.