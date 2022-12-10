Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский аналитик Шостак заявил о возможном росте цен на нефть до $150 из-за потолка цен

close
100%
Hasan Jamali/AP

Цены на нефть, в частности на марку Brent, могут вырасти до $150 за баррель из-за введенного Западом потолка цен на российское топливо. Об этом ТАСС заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Марка Brent может подняться до $110 за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до $150 за баррель», — отметил Шостак.

По его словам, что в ближайшей перспективе российские доходы от введенных ограничений никак не изменятся. Речь идет о том, что у России есть еще много возможностей для продажи нефти.

Он добавил, что Россия сейчас покупает флот собственных танкеров для перевозки нефти, чтобы справиться с увеличением спроса на восточном направлении. Поэтому новые поставки из России помогут азиатским странам справиться с дефицитом топлива на фоне того, что нефть с Ближнего Востока и Африки уходит в Европу.

Ранее в субботу главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев заявил, что введенный западными странами механизм предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель не приведет к сокращению экспортных поставок и объемов добычи сырья на внутреннем рынке в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть