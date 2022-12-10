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IKEA отказалась от выплат компенсаций работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях

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Global Look Press

Более 500 работников фабрик шведского мебельного ретейлера IKEA не получат компенсационных выплат в размере 50 тыс. рублей на одного сотрудника. В компании также не предоставят гарантий по сохранению рабочих мест в случае перехода предприятий к новому собственнику, сообщается на странице профсоюза «ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Группа «Inter IKEA» ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке. Шведская компания отказалась по всем пунктам, включая отказ от бонуса «СПАСИБО!», единовременной компенсации в размере 50 тыс. рублей, предоставления гарантий занятости в ближайшие 12 месяцев», — говорится в заявлении профсоюза.

Кроме того, руководство ретейлера отказалось предоставить гарантии сотрудникам фабрик в Тихвине и Вятке по поводу выплат 7-8 окладов при увольнении сотрудников, а также участия профсоюза при передаче активов IKEA новому собственнику, уточняется в заявлении организации.

2 декабря сотрудники закрытого магазина IKEA в Ленинградской области провели предупредительную забастовку, требуя переговоров с работодателем. Работники хотели сохранить рабочие места или получить достойные условия при увольнении. В то же время, по словам органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, шведская компания пыталась уклониться от обсуждения данных требований.

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