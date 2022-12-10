ЦБ объяснил рост инвестиций вопреки санкционному давлению структурной перестройкой экономики

Главными драйверами инвестиций по итогам первых девяти месяцев текущего года стала необходимость структурной перестройки российской экономики в условиях международных санкций. В частности, стране потребовались изменения хозяйственных связей и технологических процессов для реализации стратегии импортозамещения, сообщает РБК со ссылкой на доклад «Региональная экономика» Центробанка (ЦБ).

По данным Росстата, в январе-сентябре 2022 года инвестиционная активность в России увеличилась в годовом выражении на 5,9% и на 3,1% по итогам третьего квартала. Одной из причин подобной динамики стал уход ряда зарубежных компаний и повышенный интерес к отечественной продукции, пояснили аналитики валютного регулятора.

«Объем инвестиций в российскую экономику в III квартале 2022 года в годовом выражении увеличился <....> В 2023 году, по оценкам бизнеса, инвестиции сохранятся на уровне 2022 года. Основное влияние на планы предприятий оказывает высокий уровень экономической неопределенности», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Наибольшую инвестиционную активности аналитики Центробанка зафиксировали в профессиональной, научной и технической деятельности, работе гостиниц и предприятий общепита, а также строительном секторе экономики. Улучшение инвестиционного климата было обусловлено в том числе снижением капитальных вложений зарубежных компаний, пришли к выводу аналитики регулятора.

10 декабря генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева заявила об активизации китайских компаний на российском рынке на фоне ухода ряда зарубежных фирм из-за международных санкций против Москвы. В частности, активность в 2022 году наблюдалась в сегментах консалтинговых, аутсорсинговых, миграционных, юридических и других видов услуг.