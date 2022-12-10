Nihon Keizai: рост спроса на ресурсы из-за санкций усилит зависимость Азии от России

Рост спроса на энергоносители, спровоцированный антироссийскими санкциями в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от Москвы. Об этом сообщает японское издание Nihon Keizai.

В публикации отмечается, что после 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Источники издания из Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву утверждают, что во время этого процесса может увеличится количество развивающихся государств, которые будут сближаться с Москвой и Пекином из-за антироссийских санкций.

Издание подчеркивает, что Азии, которая осталась в условия дефицита, осталось только обратиться за помощью к РФ.

Ранее представитель президента (шерпа) РФ в G20 Светлана Лукаш заявила, что страны G7 на заседании «Большой двадцатки» в индийском Удайпуре устроили «театральное представление» в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

С 5 декабря начало действовать решение о потолке цен на поставляемую по морю нефть из России, согласованное странами «группы семи», ЕС и Австралией. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать.