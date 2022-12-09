Попавшие под санкции юрлица получат налоговые льготы по доходу от продажи акций

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять во втором чтении норму, согласно которой в 2022 году для попавших под санкции организаций будет применена нулевая ставка по налогу на прибыль по доходу от реализации акций российских организаций, передает ТАСС.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, такая возможность предусмотрена при условии, что они находились у данных налогоплательщиков на праве собственности как минимум один год.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявила, что конфискация активов российских бизнесменов в Евросоюзе будет происходить на основании уголовных обвинений в обходе рестрикций. Видео с заявлением еврокомиссара размещено на сайте Европейского совета.

Рейндерс также сообщил, что министры поговорят о способах привлечения к ответственности тех, кто «ответственен за военные преступления на Украине».

До этого в Еврокомиссии разработали Директиву, определяющую список действий по обходу санкций, которые будут считаться преступлениями.