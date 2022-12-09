Генпрокурор Краснов: установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установлен ущерб от коррупции в 2022 году. Он составил свыше 37 млрд руб., пишет ТАСС.

«Только за 9 месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб.», — уточнил прокурор.

При этом изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд руб. и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд руб. Часть имущества арестована.

За прошлый год размер ущерба составил 63,9 млрд руб. В добровольном порядке было возмещено 15,6 млрд руб., а арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд руб.

Ранее Краснов заявил, что количество выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет из-за более эффективной работы правоохранительной системы.