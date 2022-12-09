Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор Краснов: установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей

close
100%
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установлен ущерб от коррупции в 2022 году. Он составил свыше 37 млрд руб., пишет ТАСС.

«Только за 9 месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб.», — уточнил прокурор.

При этом изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд руб. и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд руб. Часть имущества арестована.

За прошлый год размер ущерба составил 63,9 млрд руб. В добровольном порядке было возмещено 15,6 млрд руб., а арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд руб.

Ранее Краснов заявил, что количество выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет из-за более эффективной работы правоохранительной системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть