Йеллен заявила, что США не считают, что РФ причастна к «пробке» из танкеров в водах Турции

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению «пробки» из нефтяных танкеров в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — сказала Йеллен.

Она также отметила, что турецкая сторона разделяет интересы США в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.

Ранее турецкое Генеральное управление мореходства заявляло, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

До этого в Минтрансе Турции подтверждали, что не будут пропускать суда без необходимых страховых документов в Босфор и Дарданеллы.

До этого Bloomberg подсчитало, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти.