В России открылись магазины Oomph, пришедшие на смену бренду косметики Lush

В России открылись магазины косметики новой отечественной сети Oomph, которые пришли взамен ушедшего с российского рынка британского бренда Lush. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Отмечается, что все магазины открылись 8 декабря, в том числе и флагманский магазин в Москве, который находится на Тверской улице.

По словам одного из сотрудников магазина, продукция компании производится в подмосковном Домодедово.

23 ноября российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров заявил, что запустит новую сеть Oomph, которая специализируется на продаже косметики ручной работы. Первые семь магазинов нового бренда должны открыться в Москве в начале декабря на местах, которые прежде занимал Lush.

В марте парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и поставки продукции в Россию. В первой половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что организация планирует закрыть все магазины в России из-за проблем с поставками.