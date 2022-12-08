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Минтранс Турции: Анкара не будет пропускать в проливы танкеры без страховых документов

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Tatiana Meel/Reuters

В Главном управлении по морским делам Министерства транспорта Турции заявили, что Анкара продолжает требовать у нефтяных танкеров, следующих через проливы, страховые документы, и не будут пропускать без них в Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена», — говорится в заявлении управления.

Там подчеркнули, что подобные меры обусловлены необходимостью защиты проливов от возможных катастроф. В управлении подчеркнули, что танкеры, которые не предоставят страховой документ P&I, не смогут пройти через турецкие проливы. Там напомнили, что подобное правило действует с 2002 года.

Ранее Министерство транспорта Турции опровергло информацию о крупных заторах с нефтяными танкерами у пролива Босфор.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде СМИ, а только 15.

До этого Bloomberg подсчитало, что пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти.

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