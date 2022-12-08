Глава союза предпринимателей Франции Ру де Безье: США выигрывают от конфликта на Украине

Глава союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье заявил, что конфликт на Украине ставит Соединенные Штаты в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей. Об этом он заявил в эфире BFMTV.

«Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду», — сказал он.

Глава MEDEF отметил, что во Франции наблюдается падение темпов производства, а для части предприятий стоимость производства выросла в 4 — 6 раз.

«Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне», — пояснил Ру де Безье.

Он предположил, что Европе необходимы меры по поддержке бизнеса, аналогичные введенному в Соединенных Штатах закону о снижении инфляции (IRA).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что готов предложить французским предпринимателям «тысячи контрактов» и «тысячи работников».