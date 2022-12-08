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Reuters: НПЗ Китая начали покупать российскую нефть с максимальными скидками

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Dmitry Lovetsky/AP

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали покупать российскую нефть с максимальными за последние месяцы скидками по отношению к сорту Brent. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в основном дальневосточный сорт ESPO поставляется в Китай через трейдеров, берущих на себя все риски по доставке и страхованию.

По данным Reuters, три недели назад российская нефть уходила с премией в $1,8, однако один груз на прошлой неделе был продан с дисконтом в $6 по отношению к февральской цене. Отмечается, что при актуальной стоимости Brent такая скидка означает цену в $68 за баррель.

Некоторые сделки в январе заключаются на $4 ниже мартовской цены Brent на лондонской бирже ICE, что является минимальным значением для ESPO с июля.

По мнению аналитиков, введение западными странами антироссийских санкций позволит Китаю, Индии и Турции требовать от РФ более существенные скидки, поскольку вариантов для продажи у России остается все меньше.

Ранее исследователь южнокорейской компании Daishin Securities Ким Со Хен высказывал мнение, что введение предельной цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет резкий рост нефтяных котировок.

5 декабря вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти.

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