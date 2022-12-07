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FT: страны ЕС просят ЕК изменить санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России

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«Газета.Ru»

Ряд стран ЕС, в числе которых Германия и Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия, просят Еврокомиссию (ЕК) скорректировать санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России, так как текущие ограничения задерживают жизненно важные поставки в бедные страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, в котором государства выступают с соответствующей позицией.

Согласно документу, обращающиеся к Еврокомиссии страны утверждают, что санкции препятствуют торговле продуктами питания и удобрениями.

Как пишет издание, правительства и транспортные операторы стран ЕС считают предоставленные ЕК инструкции по разрешению транзита российского зерна и удобрений недостаточно надежными с правовой точки зрения.

Так, по данным Financial Times, грузы иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, потому что компании опасаются участия в сделках, связанных с находящимися под санкциями лицами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве не видят существенных сдвигов по выполнению части зерновой сделки, касающейся доставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

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