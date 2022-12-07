Эксперт Ногайлиева: ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что согласно современной формуле расчета пенсий, сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и объяснила, когда попытка увеличения пенсии за счет стажа дает обратный эффект. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, при начислении выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Но в некоторых случаях люди напрасно просят фонд зачесть определенные периоды стажа.

Эксперт отметила, что в некоторых ситуациях пенсионеры могут столкнуться с уменьшением размера пенсии, если будут учитывать как можно больше периодов в своем стаже.

По ее словам, учет периода получения образования (до 2002 года) может привести к тому, что и все остальные периоды будут рассчитаны по прежним формулам. Таким образом, пенсия будет ограничена суммой в 555,96 руб. То же касается периодов работы в районах Крайнего Севера.

Ногайлиева подчеркнула, что при включении периода ухода за ребенком из расчета будет вычтено 1,5 года из общего трудового стажа.

Ранее прокуратура Таганрога помогла пенсионеру отсудить 140 тыс. руб. у Пенсионного фонда, сотрудники которого отказались помогать мужчине с перерасчетом пенсии.