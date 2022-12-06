Цена североморской нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 января

Стоимость фьючерса на североморскую нефть Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 января. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

По данным торгов, на 21:30 (мск), нефть марки Brent снижалась более чем на 3%, до $79,21 за баррель.

Накануне телеканал BBC сообщил, что после вступления в силу решения стран Евросоюза (ЕС) и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель выросли цены на сырье. По данным канала, нефть Brent торговалась на рынках стран Азии по цене более $86 за баррель, что приблизительно на 1% больше, чем до введения ограничений.

На прошлой неделе в пресс-службе Минфина России сообщили, что цена российской нефти Urals в ноябре 2022 года снизилась до $66,47 за баррель.

Ранее 6 декабря агентство Bloomberg написало, что Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолка цен на российское сырье.