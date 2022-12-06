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PepsiCo приготовилась к массовым увольнениям в американской штаб-квартире из-за кризиса

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Tingshu Wang/Reuters

Крупнейший производитель напитков и снеков PepsiCo приготовился к массовым увольнениям в американской штаб-квартире из-за макроэкономического кризиса. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников издания, руководство компании собирается ликвидировать сотни рабочих мест в штаб-квартире подразделения по производству напитков в Перчейзе, штат Нью-Йорк, а также в подразделении по производству закусок и фасованных продуктов, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Плано, штат Техас.

Менеджмент PepsiCo разослал сотрудникам письма, в которых говорится, что сокращения проводят для упрощения организации для более эффективной работы. По данным WSJ, по состоянию на 25 декабря 2021 года в PepsiCo работало около 309 тыс. человек по всему миру, в том числе около 129 тыс. в США.

Во второй половине ноября издание Business Insider сообщило, что компания Twitter временно закрыла офисы на фоне массовых увольнений.

В конце ноября издание Economic Times написало, что американская компания Google рассматривает возможность увольнения 10 тыс. неэффективных сотрудников.

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